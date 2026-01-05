ECONOMIE
Politie schiet agressieve verdachte in been in Venlo

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 19:24
VENLO (ANP) - De politie heeft in Venlo een agressieve verdachte neergeschoten. De 33-jarige man is gewond geraakt aan zijn been en naar het ziekenhuis gebracht. Om hem in bedwang te krijgen, gebruikten de agenten eerst hun stroomstootwapen, maar dat had onvoldoende effect.
"Aangezien de man nog steeds niet meewerkte aan de aanhouding, was de politie genoodzaakt meerdere schoten te lossen", meldt de politie.
Over de man waren rond 17.30 uur meerdere meldingen binnengekomen. Hij liep met een steekwapen voor een woning aan de Prinses Beatrixstraat in de Limburgse stad. De man weigerde zich over te geven. "Hij bleef agressief en werkte niet mee", schetst de politie de situatie. Hij zou ook met zijn steekwapen de agenten hebben bedreigd.
Zoals gebruikelijk wanneer de politie een verdachte neerschiet, onderzoekt de Rijksrecherche de zaak.
