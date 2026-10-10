Drukte op Schiphol, amper treinen door stroom- en wisselstoring

SCHIPHOL (ANP) - Door stroom- en wisselstoringen zijn veel treinen rond Schiphol uitgevallen, waardoor het erg druk is op de luchthaven, meldt een woordvoerder van NS. Treinen richting onder meer Utrecht, Dordrecht en Venlo zijn geannuleerd.

Volgens de NS is de situatie "rommelig", maar naar verwachting is dit voor 17.00 uur verholpen. "ProRail heeft gevonden waar het euvel zit en dat hersteld", zegt de woordvoerder. "We starten de dienstregeling nu weer op, maar dat is geen vijfminutenwerk." Volgens hem kan het nog wel even druk zijn op Schiphol.

Ook ProRail waarschuwt dat de vertragingen nog kunnen aanhouden. Hoe lang dit precies duurt, weten ze niet. De spoorwegbeheerder zegt dat er een stroomstoring in een hoogspanningskast bij Amsterdam Riekerpolder was; dat is vlak voor de vertakking richting Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid. "We hebben een defect onderdeel vervangen, waardoor de storing is verholpen." Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing was.

Naast de stroomstoring rijden er ook minder treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Leiden en Rotterdam en Dordrecht. Dit komt door een wisselstoring. Ook is er geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft door brandstichting bij een spoorbrug in Delfshaven.