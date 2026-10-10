In de woonkamer zit je na een uur in je T-shirt, maar in de slaapkamer of werkkamer blijft het fris. Dus draai je de thermostaat nog wat hoger. Dat voelt logisch, maar je ketel is dan vaak niet het probleem. Het warme water komt gewoon niet goed bij al je radiatoren aan.

Nederland gaat dit najaar al zuiniger met de verwarming om. Volgens onderzoek van het Hart van Nederland Panel zetten Nederlanders die de verwarming aan hebben, die gemiddeld op 19,6 graden. Twee jaar geleden was dat nog 20,0 graden. Bijna de helft maakt zich zorgen over een koude winter vanwege de verwarmingsrekening. Lager stoken is dus al bekend terrein. Twee maatregelen die minder bekend zijn, helpen ook: je radiatoren laten afstellen en een knop op je ketel omzetten.

Het water kiest de kortste weg

Dat afstellen heet waterzijdig inregelen. Volgens de Consumentenbond stroomt hierna door alle radiatoren precies de hoeveelheid warm water die nodig is om de ruimte goed te verwarmen.

Is je installatie niet ingeregeld, dan stroomt er te veel water door de radiatoren dicht bij de cv-ketel, legt de Belgische energieleverancier in4fuels uit. De radiatoren verder weg krijgen te weinig. De kamer dicht bij de ketel wordt dus snel warm en de kamer aan de andere kant van het huis blijft achter.

Dan gebeurt er nog iets. De thermostaat hangt meestal in de woonkamer. Is het daar warm genoeg, dan stuurt die de ketel niet langer aan, ook al is het elders nog koud, schrijft cv-webwinkel CV Totaal. Wie dan de thermostaat hoger zet om de koude kamer warm te krijgen, stookt de woonkamer te warm.

Een kamer die te warm wordt en een kamer die koud blijft, hebben vaak dezelfde oorzaak.

Zo herken je het zelf

Sluit eerst de simpele oorzaken uit. Ontlucht je radiatoren en kijk of de waterdruk op de ketel goed staat. Volgens Technisch Gemak hoort die tot 1,5-2 bar te zijn. Blijft daarna nog één radiator koud terwijl de rest wel warm wordt, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij die ene radiator.

Je zet de thermostaat extra hoog voor een andere kamer. Volgens de Consumentenbond levert inregelen in die situatie juist het meeste op.

Volgens de Consumentenbond levert inregelen in die situatie juist het meeste op. De radiatoren worden niet tegelijk warm. Bij een goed ingeregelde installatie worden alle radiatoren tegelijk en gelijkmatig warm, ook de verste, schrijft installatiebedrijf ParaatService.

Bij een goed ingeregelde installatie worden alle radiatoren tegelijk en gelijkmatig warm, ook de verste, schrijft installatiebedrijf ParaatService. De ene kamer schiet door, de andere komt niet op temperatuur. Volgens klimaatstichting HIER wordt een kamer door te veel water zo snel warm dat de temperatuur kan doorschieten naar te warm. Te weinig water geeft een koude kamer.

Volgens klimaatstichting HIER wordt een kamer door te veel water zo snel warm dat de temperatuur kan doorschieten naar te warm. Te weinig water geeft een koude kamer. Het blijft ongelijk, ook na ontluchten en bijvullen. Volgens de storingsdienst cvketelstoringsdienst.nl is dat een signaal om een monteur te bellen.

Wat het oplevert en wat het kost

Volgens de Consumentenbond kan het ook je energiegebruik met wel 10% tot 15% verlagen. Het is dus een maximum, en het hangt ervan af hoe scheef je installatie nu staat. Duurzaam Bouwloket ziet in de praktijk eerder 5 tot 10 procent, meldt ParaatService.

Wat betekent dat in euro's? In Waarom een koude winter je gasrekening dit jaar dubbel kan raken schreven we dat een gewone winter een huishouden met gas naar schatting zo'n €1.025 kost. Gaat daar 10 tot 15 procent af, dan scheelt dat ongeveer €100 tot €155. Een deel van je gas gaat ook naar warm water en koken, dus reken liever op het lagere bedrag. Bij een installatie die maar een beetje scheef staat, is het nog minder.

Je kunt het zelf doen, maar dan heb je wel wat nodig. Volgens de Consumentenbond met enige handigheid, een vrije middag en wat gereedschap (waaronder een speciale thermometer). Een installateur rekent voor een gemiddelde woning volgens Duurzaam Bouwloket €300 tot €500, schrijft ParaatService, en met meer radiatoren wordt het duurder. Volgens Duurzaam Bouwloket heb je dat gemiddeld tussen 1 en 1,5 jaar terugverdiend.

Krijg je binnenkort een nieuwe ketel? Sinds 10 maart 2020 is het in Nederland verplicht om de cv-installatie waterzijdig in te regelen zodra er nieuwe radiatoren, nieuwe centrale verwarming, hybride ketel of warmtepomp geïnstalleerd wordt. Vraag er dan dus naar.

De tweede check duurt vijf minuten

Kijk als je toch bij de ketel bent ook even op het display. Volgens de Consumentenbond stelt een installateur een cv-ketel vaak zonder te vragen in op de comfortstand. Dan houdt de ketel de warmtewisselaar warm, om op elk moment warm water te kunnen leveren. Dat kost dag en nacht gas, ook als niemand de kraan opendraait.

Met de ecostand bespaar je volgens de Consumentenbond gemiddeld 10 tot 20 kuub gas per jaar. Manmag rekende dat bij de gasprijs van september om naar € 16 tot € 31 per jaar. Dat lijkt weinig, maar een ketel gaat jaren mee. Wel duurt het in de ecostand iets langer voordat er warm water uit de kraan komt. Volgens Eneco varieert het van een paar seconden tot een halve minuut.

Wat je nu kunt doen