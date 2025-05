Drukte op stations met in het rood geklede demonstranten

UTRECHT (ANP) - Op Utrecht Centraal is het druk met mensen die naar de Gaza-demonstratie in Den Haag willen. Een ANP-verslaggever ziet volle treinen. Niet iedereen kan meteen mee. Op het perron staan veel demonstranten die in het rood zijn gekleed.

De organisatoren van de demonstratie zondagmiddag hebben mensen opgeroepen om in rode kleding te komen, om zo een 'rode lijn' te vormen tegen het kabinetsbeleid rond Israël en Gaza. Er worden minstens 37.000 mensen verwacht.

Op X meldt iemand dat ook op het perron in Arnhem veel mensen in rode kleding staan te wachten op de treinen richting Den Haag. En een andere verslaggever van het ANP meldt dat ook een trein van Rotterdam naar Den Haag heel vol zit met allemaal in het rood geklede mensen.

Ook drukte bij de toiletten

Volgens een woordvoerder van de NS is het op station Den Haag Centraal zo druk als bij een normale spits. "We zien ook dat mensen blijven hangen op het station, aangezien de demonstratie pas om 13.00 uur begint", aldus de zegsman. Bij de toiletten op het station is het volgens hem ook druk. Een ANP-verslaggever ziet ook hier erg veel mensen in het rood die van alle perrons af de stad in lopen.

Berichten dat het zo druk is dat sommige mensen niet meteen mee kunnen met de trein, kan de NS-woordvoerder niet bevestigen. "Het zou kunnen dat er in Utrecht even een piekmoment is." Maar, zegt hij, er rijden aardig wat treinen tussen Utrecht en Den Haag Centraal. Als het drukker is dan in een trein past, moeten mensen even wachten op de volgende, aldus de woordvoerder.