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Duits gezondheidsinstituut RKI telde al 9800 doden door hitte

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 10:26
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BERLIJN (ANP/DPA) - Het Robert Koch-Instituut, de Duitse versie van het RIVM, schat dat er dit jaar al 9800 mensen zijn overleden mede als gevolg van de hitte. Dit aantal van bijna 10.000 hittedoden is hoger dan deze gevallen over een heel jaar genomen sinds 2016.
Er zijn in de Bondsrepubliek net als in andere delen van Europa in 2026 relatief vroeg in de zomer al meerdere hittegolven geweest. Donderdag is het vrijwel overal in het land weer heel warm met temperaturen boven de 30 graden. Alleen aan de kust zouden de temperaturen beneden de 30 graden kunnen zijn.
De warmste temperaturen worden verwacht in het oosten van Nedersaksen waar het plaatselijk 37 graden wordt. Er wordt later op donderdag onweer verwacht en vrijdag is het dan koeler met temperaturen van hooguit 27 graden.
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