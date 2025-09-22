ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duits leger schaalt medische capaciteit op om Russische dreiging

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 14:43
anp220925140 1
BERLIJN (ANP/RTR) - Het Duitse leger bereidt zich voor op het verzorgen van ongeveer duizend gewonde manschappen per dag bij een eventueel grootschalig militair conflict tussen de NAVO en Rusland. De gewonden moeten, na eerste hulp aan het front, worden behandeld in voornamelijk reguliere Duitse ziekenhuizen.
Voor deze zorg zijn circa 15.000 ziekenhuisbedden nodig, schat Ralf Hoffmann, de hoogste militair van de Duitse medische legerstaf. Ook moet de militaire medische staf, nu ongeveer 15.000 man sterk, worden uitgebreid.
Het Duitse leger leert continu van de veranderende situatie aan moderne frontlinies en herziet zijn medische onderwijs onder meer op basis van lessen geleerd uit de oorlog in Oekraïne. Volgens Hoffmann is het soort verwondingen dat militairen oplopen door bijvoorbeeld dronevuur wezenlijk anders dan schotwonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

ANP-536946293

Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’

Loading