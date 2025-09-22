Duits leger schaalt medische capaciteit op om Russische dreiging

BERLIJN (ANP/RTR) - Het Duitse leger bereidt zich voor op het verzorgen van ongeveer duizend gewonde manschappen per dag bij een eventueel grootschalig militair conflict tussen de NAVO en Rusland. De gewonden moeten, na eerste hulp aan het front, worden behandeld in voornamelijk reguliere Duitse ziekenhuizen.

Voor deze zorg zijn circa 15.000 ziekenhuisbedden nodig, schat Ralf Hoffmann, de hoogste militair van de Duitse medische legerstaf. Ook moet de militaire medische staf, nu ongeveer 15.000 man sterk, worden uitgebreid.

Het Duitse leger leert continu van de veranderende situatie aan moderne frontlinies en herziet zijn medische onderwijs onder meer op basis van lessen geleerd uit de oorlog in Oekraïne. Volgens Hoffmann is het soort verwondingen dat militairen oplopen door bijvoorbeeld dronevuur wezenlijk anders dan schotwonden.