Poetin stelt verlenging kernwapenverdrag met VS voor

door anp
maandag, 22 september 2025 om 14:39
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn afspraken in een belangrijk kernwapenverdrag met de Verenigde Staten met een jaar te verlengen. Het New START-verdrag beperkt het aantal kernwapens waar de landen over mogen beschikken en verloopt in februari 2026.
Hoewel de deadline al over enkele maanden is, lijkt er nog geen uitzicht op een nieuwe deal over het vernieuwen van de overeenkomst. Poetin zei tegen zijn veiligheidsraad dat hij bereid is tot tijdelijke verlenging, mits de VS dezelfde bereidheid tonen. "Wij zijn van mening dat deze maatregel alleen levensvatbaar zal zijn als de VS op vergelijkbare wijze handelen en geen stappen ondernemen die het bestaande evenwicht van afschrikkingscapaciteiten ondermijnen of schenden."
Trump heeft de wens uitgesproken om een nieuwe deal te sluiten over kernwapenbeheersing. Hij wil dat China daar ook aan meedoet.
