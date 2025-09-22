Nijmeegse vrouw krijgt celstraf vanwege doodrijden meisje (14) met vuilniswagen

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 41-jarige Lidwina S. uit Nijmegen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het doodrijden van een 14-jarig meisje in het Brabantse Sint Anthonis, in december 2024. S. bestuurde een vuilniswagen. Zij verkeerde volgens de rechtbank onder invloed van amfetamine, die zij de avond daarvoor had gebruikt.

De rechtbank legde de vrouw ook een rijontzegging van vijf jaar op. Het Openbaar Ministerie had naast twee jaar cel ook tbs met voorwaarden geëist, om het gevaar voor herhaling te bezweren. De rechtbank vindt dat dat risico afdoende is ondervangen met de door haar bepaalde straf en de reeks bijbehorende bijzondere voorwaarden.

S. sloeg op de bewuste ochtend rechtsaf op een T-splitsing, waarbij zij over het slachtoffer heen reed. S. heeft verklaard dat zij haar niet heeft gezien en ook niet heeft gemerkt dat zij over haar heen was gereden. "Zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend rijgedrag", aldus de rechtbank.