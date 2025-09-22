ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nijmeegse vrouw krijgt celstraf vanwege doodrijden meisje (14) met vuilniswagen

Samenleving
door Redactie
maandag, 22 september 2025 om 14:47
bijgewerkt om maandag, 22 september 2025 om 15:00
anp220925141 1
De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 41-jarige Lidwina S. uit Nijmegen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het doodrijden van een 14-jarig meisje in het Brabantse Sint Anthonis, in december 2024. S. bestuurde een vuilniswagen. Zij verkeerde volgens de rechtbank onder invloed van amfetamine, die zij de avond daarvoor had gebruikt.
De rechtbank legde de vrouw ook een rijontzegging van vijf jaar op. Het Openbaar Ministerie had naast twee jaar cel ook tbs met voorwaarden geëist, om het gevaar voor herhaling te bezweren. De rechtbank vindt dat dat risico afdoende is ondervangen met de door haar bepaalde straf en de reeks bijbehorende bijzondere voorwaarden.
S. sloeg op de bewuste ochtend rechtsaf op een T-splitsing, waarbij zij over het slachtoffer heen reed. S. heeft verklaard dat zij haar niet heeft gezien en ook niet heeft gemerkt dat zij over haar heen was gereden. "Zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend rijgedrag", aldus de rechtbank.

Lees ook

MDMA, speed, ketamine en cocaïne: Jeroen Pauw heeft bijna alle drugs zelf gebruiktMDMA, speed, ketamine en cocaïne: Jeroen Pauw heeft bijna alle drugs zelf gebruikt
Ben jij een speedaholic? Drie signalen (en zo kom je ervan af)Ben jij een speedaholic? Drie signalen (en zo kom je ervan af)
Vier keer zoveel speedgebruik op Goeree-Overflakkee als in AmsterdamVier keer zoveel speedgebruik op Goeree-Overflakkee als in Amsterdam
77-jarige oma dealde speed: "Ik kwam gewoon niet rond met mijn pensioen"77-jarige oma dealde speed: "Ik kwam gewoon niet rond met mijn pensioen"
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

ANP-446513228

Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

generated-image (24)

Stille pandemie: meer ziekenhuisopnamen, amputaties en overlijdens

shutterstock_2470230001

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

ANP-536946293

Wie waren die vechtende fascisten in Den Haag? ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’

Loading