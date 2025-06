Duitse Baerbock verkozen tot voorzitter Algemene Vergadering VN

NEW YORK (ANP/DPA) - De Duitse oud-minister Annalena Baerbock is verkozen tot voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze was de enige kandidaat voor de grotendeels ceremoniële functie die ze een jaar mag bekleden.

De 44-jarige Baerbock kreeg bij een geheime stemming 167 stemmen van de 193 lidstaten. Tot vorige maand was ze nog minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz. De politica van de Duitse Groenen bracht in die rol vaak bezoeken aan onder meer Oekraïne en het Midden-Oosten.

Baerbock volgt de Kameroense Philémon Yang op als voorzitter. Ze zal de Algemene Vergadering leiden, met onder meer de jaarlijkse bijeenkomst van staatshoofden en ministers in New York in september. Volgens de omroep Deutsche Welle kan de functie worden gezien als een opstapje naar andere belangrijke banen.

Baerbocks rol moet niet worden verward met die van António Guterres, de secretaris-generaal en het gezicht van de Verenigde Naties.