Agema hoopt deze week op overeenstemming over zorgakkoord

AMERSFOORT (ANP) - Zorgminister Fleur Agema (PVV) hoopt deze week overeenstemming over het zorgakkoord te bereiken. Dinsdag praat zij weer met betrokken partijen, zei ze maandag na afloop van een zorgtop in Amersfoort.

Ze waarschuwt wel dat er nog stappen gezet moeten worden. "Er wordt nog aan het laken getrokken." Ze weet dan ook nog niet hoe ver de afspraken zullen gaan. "Gaan we 'all the way', of blijven we ergens halverwege? Het zal soms ook om een compromis vragen."

De gesprekken over aanvullingen op het Integraal Zorgakkoord klapten bijna toen bleek dat er in het kabinet nog geen overeenstemming was over het benodigde geld. Agema klaagde publiekelijk dat zij financiënminister Eelco Heinen (VVD) hierover niet te spreken kreeg en ook premier Dick Schoof het onderwerp niet wilde agenderen voor de ministerraad.

Inmiddels is er overeenstemming: Agema mag jaarlijks 400 miljoen euro uittrekken voor technologie en innovatie, maar moet na twee jaar aantonen dat de investeringen effectief zijn.