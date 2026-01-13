ECONOMIE
Duitse bondskanselier houdt rekening met snelle val Iraans regime

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 9:38
BANGALORE (ANP/DPA/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz denkt dat de huidige onrust het einde kan inluiden van de Iraanse machthebbers. "Als een regime alleen aan de macht kan blijven door geweld te gebruiken, dan is het in feite afgelopen met ze", stelde hij tijdens een bezoek aan India. De bondskanselier concludeerde ook dat het mogelijk "de laatste dagen en weken" zijn van het Iraanse regime.
In Iran leidde onrust over economische tegenspoed tot een landelijke protestgolf. Merz uitte eerder al kritiek op het geweld dat de machthebbers in de islamitische republiek gebruiken om demonstraties de kop in te drukken. Dat omschreef hij als disproportioneel. Over het exacte dodental bestaat onduidelijkheid, maar volgens schattingen zijn honderden mensen gedood sinds het begin van de acties.
Ook in andere Europese landen klinkt kritiek. Spanje liet dinsdag weten de Iraanse ambassadeur te ontbieden om het harde optreden tegen demonstranten te veroordelen.
