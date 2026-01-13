ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taiwan: brede overeenstemming met VS over handelsdeal

Economie
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 9:23
anp130126074 1
TAIPEI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Taiwan zegt dat er met de Verenigde Staten "brede overeenstemming" is over een handelsdeal. Daarbij gaan de Amerikaanse importheffingen op goederen uit Taiwan omlaag en zou het Taiwanese chipconcern TSMC nog meer gaan investeren in chipproductie in de VS.
Volgens het Taiwanese Office of Trade Negotiations zal nu worden gekeken naar een definitieve ondertekening van het handelsakkoord met de VS. Door de deal zouden de Amerikaanse heffingen op Taiwanese goederen dalen van 20 naar 15 procent. TSMC had in maart vorig jaar al gezegd 165 miljard dollar te gaan investeren in de bouw van chipfabrieken in de VS. Dat zou dus nog meer kunnen worden.
Ook worden andere investeringen door Taiwan in de VS gedaan zoals president Lai Ching-te eerder al had beloofd. Daarnaast wil Taipei ook de defensie-uitgaven vergroten door de toenemende spanningen met China. Beijing beschouwt de eilandstaat als afvallige provincie en heeft gezegd geweld niet te schuwen om Taiwan in te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

195497725 l normal none

Hoe lang gaan eieren echt mee?

ANP-545607297

Wat kan Europa doen om te voorkomen dat Trump Groenland inpikt

anp 453372014

De 8 fouten die mensen maken die koken met een airfryer

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

ANP-514263595

Goed nieuws: toxic masculinity bestaat bijna niet

Loading