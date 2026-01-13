Taiwan: brede overeenstemming met VS over handelsdeal

TAIPEI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Taiwan zegt dat er met de Verenigde Staten "brede overeenstemming" is over een handelsdeal. Daarbij gaan de Amerikaanse importheffingen op goederen uit Taiwan omlaag en zou het Taiwanese chipconcern TSMC nog meer gaan investeren in chipproductie in de VS.

Volgens het Taiwanese Office of Trade Negotiations zal nu worden gekeken naar een definitieve ondertekening van het handelsakkoord met de VS. Door de deal zouden de Amerikaanse heffingen op Taiwanese goederen dalen van 20 naar 15 procent. TSMC had in maart vorig jaar al gezegd 165 miljard dollar te gaan investeren in de bouw van chipfabrieken in de VS. Dat zou dus nog meer kunnen worden.

Ook worden andere investeringen door Taiwan in de VS gedaan zoals president Lai Ching-te eerder al had beloofd. Daarnaast wil Taipei ook de defensie-uitgaven vergroten door de toenemende spanningen met China. Beijing beschouwt de eilandstaat als afvallige provincie en heeft gezegd geweld niet te schuwen om Taiwan in te nemen.