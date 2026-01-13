Rijksambtenaren bereiden acties voor om cao-conflict

UTRECHT (ANP) - Rijksambtenaren zijn van plan actie te voeren om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten, kondigt vakbond FNV aan. Bonden stelden minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken eerder een ultimatum tot dinsdag, omdat ze ontevreden zijn over de nullijn die het demissionaire kabinet voor deze ambtenaren wil aanhouden.

FNV-bestuurder Marcelle Buitendam zegt dat acties per organisatie verschillen en afhangen van de gevolgen voor de veiligheid. Ze beginnen met stiptheidsacties en korte werkonderbrekingen en kunnen worden uitgebreid. De ruim 165.000 werknemers van de Rijksoverheid werken onder andere bij Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en het gevangeniswezen.

De regering wil vasthouden aan de nullijn als besparingsmaatregel. Rijksambtenaren kregen in juli 2024 een loonsverhoging van 8,5 procent en structureel 50 euro per maand bovenop hun salaris, naast eenmalige uitkeringen als compensatie voor inflatie. Maar volgens Buitendam gaan door inflatie vooral medewerkers in lagere salarisschalen erop achteruit als de lonen niet verder stijgen.