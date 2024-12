Duitse CDU/CSU komt met 'tegenproject' tegen Scholz' beleid

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse christendemocraten (CDU/CSU) gaan de verkiezingen in februari in met een duidelijk rechts verkiezingsprogramma dat volgens lijsttrekker Friedrich Merz "het tegenproject" is van het beleid van "de mislukte regering" van de sociaaldemocraat Olaf Scholz. Volgens peilingen wordt Merz' partij de grote winnaar en wordt de radicaal-rechtse partij AfD de tweede van het land.

"Zo doorgaan is geen optie", zei Merz dinsdag. Zijn 'project' is op het gebied van immigratie, economie, sociale kwesties en veiligheidsbeleid ook een breuk met de lijn van de christendemocratische voormalige bondskanselier Angela Merkel die van 2005 tot eind 2021 een regeringsleider van het politieke centrum was.

Scholz werd eind 2021 bondskanselier in een coalitie van zijn SPD met de Groenen en de liberale FDP. Begrotingsproblemen hebben afgelopen maand tot een breuk in de coalitie geleid.