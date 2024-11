Ultieme 'tennis-bromance': Federer schrijft emotionele brief aan afscheidnemende Nadal

Rafael Nadal (38) zwaait komende week af als proftennisser, en dus schrijft zijn oude rivaal Roger Federer (43) een emotionele brief aan hem. “Je hebt me uitgedaagd op manieren die niemand anders kon”, schrijft hij op Instagram.

Nadal speelt deze week met de Davis Cup zijn laatste toernooi. Vandaag neemt Spanje het in de kwartfinales op tegen Nederland. Als wij winnen, dan hangt Nadal zijn rackets vandaag al aan de wilgen.

Uitgedaagd

En dat is Fererer niet ontgaan: “Laten we beginnen met het voor de hand liggende: je hebt me verslagen - veel”, zo begint het Zwitserse tennisicoon aan de drie pagina’s tellende brief op Instagram. “Meer dan ik jou heb verslagen. Je hebt me uitgedaagd op manieren die niemand anders kon. Op gravel voelde het alsof ik jouw achtertuin binnenstapte, en je liet me harder werken dan ik ooit had gedacht om mijn plek te behouden.”

Biceps

Nadal en Federer stonden 40 keer tegenover elkaar en vochten epische gevechten uit. De statistieken zijn in het voordeel van de Spanjaard: hij trok 24 keer aan het langste eind. “Weet je, Rafa, door jou heb ik nog meer van het spel genoten”, schrijft Federer. “Oké, misschien niet in eerste instantie. Na de Australian Open van 2004 werd ik voor het eerst de nummer één. Ik dacht dat ik de beste tennisser van de wereld was. En dat was ik ook, tot twee maanden later, toen jij in Miami het veld opliep in je rode mouwloze shirt, je biceps showde en je me versloeg.”

Uniek

Federer stipt ook de rare maniertjes en het bijgeloof van Nadal aan op de tennisbaan. “Je waterflessen bij elkaar zetten als speelgoedsoldaatjes in formatie, je haar doen, je ondergoed aanpassen... Alles met de hoogste intensiteit. Stiekem vond ik het allemaal wel leuk. Omdat het zo uniek was, het was zo jij.”

Trots

Maar toch is het vooral de sloot aan prijzen, inclusief 22 grandslams, en zijn bizarre trackrecord op gravel, waarmee Nadal een onuitwisbare indruk maakte. “Rafa, ik moet zeggen: wat een ongelooflijke carrière heb je gehad. Inclusief veertien keer de titel op Roland Garros, historisch! Je hebt Spanje trots gemaakt... je hebt de hele tenniswereld trots gemaakt.”

Recordbreker

“Ik blijf denken aan de herinneringen die we samen hebben gedeeld. Samen de sport promoten. Die wedstrijd spelen op half gras, half gravel. Het record voor de meeste toeschouwers aller tijden breken door te spelen voor meer dan 50.000 fans in Kaapstad, Zuid-Afrika. En elkaar altijd aan het lachen maken. Elkaar uitputten op het veld en dan soms bijna letterlijk elkaar omhoog moeten houden tijdens de trofeeceremonie.”

Afscheid

Federer nam in 2022 afscheid van het tennis met Nadal aan zijn zijde in het dubbelspel van de Laver Cup. Federer: “Het betekende alles voor me dat je er was, niet als mijn rivaal maar als mijn dubbelpartner ie avond de baan met jou delen en die tranen delen, zal voor altijd een van de meest speciale momenten van mijn carrière zijn.”

Vamos, Rafa!

“Rafa, ik weet dat je gefocust bent op het laatste stukje van je epische carrière. We praten erover als het voorbij is. Voor nu wil ik alleen je familie en team feliciteren, die allemaal een enorme rol hebben gespeeld in je succes. En ik wil dat je weet dat je oude vriend altijd voor je juicht, en net zo hard zal juichen voor alles wat je nu doet.”

Dit is de volledige brief van Federer aan Nadal: