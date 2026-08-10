Duitse ex-verpleger mogelijk bij meer overlijdens betrokken

AKEN (ANP/DPA) - Een Duitse oud-verpleger wordt door aanklagers mogelijk gelinkt aan meer dan 120 andere verdachte sterfgevallen. De man kreeg vorig jaar een levenslange gevangenisstraf voor de moord op tien patiënten en 27 pogingen tot moord.

De rechtbank achtte bewezen dat de man ernstig zieke patiënten, vooral ouderen, hoge doses kalmeringsmiddelen gaf. Dat deed hij soms in combinatie met pijnstillers. De voormalige verpleger diende de middelen toe tijdens zijn nachtdiensten in een ziekenhuis bij Aken.

De aanklagers zeiden na de veroordeling dat ze waarschijnlijk met nieuwe aanklachten zouden komen. Die worden volgens een woordvoerder waarschijnlijk volgend jaar ingediend.

Aanklagers hebben in het onderzoek tot dusver 46 lichamen laten opgraven. Deze personen stierven voor de moorden en pogingen tot moord waar de ex-verpleger voor is veroordeeld. De man werkte vanaf 2020 in het ziekenhuis bij Aken en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen.