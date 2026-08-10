Flitsmeister straks verboden in NL? In deze landen kun je nu al flink in de problemen komen door de app

Je stapt in de auto, richting Frankrijk, Duitsland of misschien wel Zwitserland. Flitsmeister staat aan, zoals altijd. Handig voor files, spookrijders, slecht wegdek en natuurlijk vooral de verdekt opgestelde flitsers. Maar let op: in sommige landen is het streng verboden om de app te gebruiken.

Het Europees Hof van Justitie heeft deze zomer een uitspraak gedaan die duidelijk maakt dat EU-landen flitsapps mogen verbieden of aan banden leggen. Aanleiding was een zaak in Frankrijk, waar de overheid met succes optrad tegen de flitsapp Coyote.

Voor Nederland verandert er niets. Geen verbod en geen plannen daartoe. Flitsmeister en Waze blijven hier gewoon legaal. Maar zodra je de grens over rijdt, gelden andere regels.

Duitsland

In Duitsland mag je de app wel op je telefoon hebben staan, maar zodra je hem actief gebruikt om een controle te ontwijken, riskeer je 75 euro boete én een strafpunt. Ook als je bijrijder hem bedient. Losse kastjes zoals de Flitsmeister One moeten uit staan én uit het zicht.

Zwitserland

Zwitserland gaat nog een stap verder. Daar is niet alleen het gebruik verboden, maar ook het simpelweg hebben van de app op je telefoon. De politie mag niet zomaar je telefoon doorzoeken, maar komen ze erachter dat je de app hebt draaien, dan kan de boete oplopen tot 1.000 euro. Verwijder de app daarom helemaal, tot je weer thuis bent.

Frankrijk

In Frankrijk mag de app niet precies aangeven waar een flitspaal staat, maar wel waarschuwen voor een vage zone van meerdere kilometers waarin je kans loopt op een boete. Grote apps zoals Waze passen dit automatisch aan zodra je de grens passeert. Boetes in Frankrijk kunnen oplopen tot 1.500 euro.

En de rest van Europa?

In Cyprus, Noord-Macedonië, Slowakije en Turkije gelden vergelijkbare beperkingen als in Frankrijk. In België, Spanje, Italië en Oostenrijk mogen de verkeersapps gewoon aan blijven staan.

Twijfel je over de regels onderweg? Schakel dan gewoon over op je standaard navigatie-app van Apple of Google. Die waarschuwt je nog steeds voor files en gevaren en je rijdt zonder juridisch risico. Alleen zul je zelf op de snelheid moeten letten.