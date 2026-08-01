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Duitse man aangehouden voor veroorzaken ongeluk A12

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 13:11
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BABBERICH (ANP) - De politie heeft een persoon aangehouden die betrokken was bij het ernstige ongeval op de A12 afgelopen vrijdag. De politie bevestigt dat het gaat om de 59-jarige bestuurder van de achterste vrachtwagen uit het Duitse Endorf, na berichtgeving van Omroep Gelderland.
De politie laat weten dat de man momenteel vastzit op verdenking van het veroorzaken van een verkeersongeval met letsel tot gevolg.
Bij het ongeval op de A12 ter hoogte van Babberich, in de buurt van de Duitse grens, waren vier voertuigen betrokken. Het gaat om een personenauto, twee vrachtwagens en een bestelauto.
De inzittenden van de personenauto raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de andere voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de veiligheidsregio werden in totaal zes mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. Of de grenscontrole een rol heeft gespeeld bij het ongeval, wilde de politie vrijdag niet zeggen.
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