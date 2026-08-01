Grootste natuurbrand in Frankrijk onder controle, zegt minister

De natuurbrand in Gironde, volgens de autoriteiten de grootste natuurbrand in Frankrijk in decennia, is onder controle en breidt zich niet verder uit. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez.

De brand is nog niet geblust en er zijn nog altijd brandhaarden, meldt Nuñez. Volgens BFMTV zegt hij dat de situatie gespannen blijft vanwege het weer. Dit zou de terugkeer van bewoners naar het zuiden van Lacanau en een deel van het schiereiland Cap-Ferret nog bemoeilijken. Eerder mochten al veel mensen terug naar het omliggende gebied.

Volgens de minister is in totaal zo'n 119.000 hectare aan land getroffen in Frankrijk sinds het begin van het jaar. Hij benadrukte dat dat uitzonderlijk veel is, schrijft BFMTV.