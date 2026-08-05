Duitse minister: drone met explosief nieuw soort hybride dreiging

LEIPZIG/HALLE (ANP) - De vondst van een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig is een nieuwe escalatie en laat eens te meer het belang zien van het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt, die eerder op woensdag zijn vakantie onderbrak om naar de luchthaven af te reizen voor overleg met de autoriteiten.

Dobrindt sprak woensdagavond van een "nieuw bedreigingsscenario" van hybride aard, refererend aan het soort moderne oorlogsvoering dat zich op meerdere fronten tegelijk afspeelt. Bovendien, zei Dobrindt tegen de aanwezige journalisten, valt niet uit te sluiten dat een dergelijk incident zich opnieuw voordoet. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus Dobrindt.

Het onbemande apparaat werd aangetroffen nabij Oekraïense toestellen. Die gebruiken de luchthaven als tussenstop voor het vervoer van bijvoorbeeld militair materieel. De drone werd onschadelijk gemaakt en is meegenomen voor onderzoek.