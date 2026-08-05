Uitbarsting Guatemalteekse vulkaan officieel voorbij

ANTIGUA-GUATEMALA (ANP/AFP) - De uitbarsting van de Guatemalteekse vulkaan Volcán de Fuego is volgens deskundigen voorbij. De autoriteiten hadden groot alarm afgekondigd en ongeveer duizend mensen uit dorpen geëvacueerd.

De ruim 3760 meter hoge vulkaan begon maandag met het spuwen van as, rook, gas en vuur. Ook stroomde lava naar beneden.

De uitbarsting, ongeveer 35 kilometer ten westen van de hoofdstad Guatemala, werd dinsdag sterker, maar is woensdag weer tot rust gekomen.

De Volcán de Fuego behoort tot de actiefste vulkanen van de regio. In 2018 was er een hevige uitbarsting. Dorpen werden verwoest en tweehonderd mensen kwamen om. Er zijn meer dan dertig vulkanen in het land, waarvan er vier vrijwel constant actief zijn.