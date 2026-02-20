Duitse minister oppert samenwerking Europese inlichtingendiensten

KRAKAU (ANP) - De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius zegt dat de Europese inlichtingendiensten mogelijk beter zouden kunnen gaan samenwerken. Hij opperde een Europese variant van de zogenoemde Five Eyes, de inlichtingenalliantie tussen de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland.

Pistorius deed de uitspraak bij de aankondiging van een Europees initiatief om samen goedkope drones te maken. De Duitse minister wilde ook al verder denken dan dat plan. "Wat kunnen we verder doen? Een idee is bijvoorbeeld om na te denken over een gezamenlijke tankervloot, een multidomein-taskforce of zelfs een Europese versie van Five Eyes. Ook dat is denkbaar."

Ook de nieuwe Nederlandse regering is voorstander van zo'n inlichtingensamenwerking. "We willen een Europese equivalent van Five Eyes, om zo met een kopgroep van Europese landen samen te werken op inlichtingengebied", staat in het coalitieakkoord.