Duitse minister verzet zich tegen huiszoekingsplan van collega

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Justitie, Marco Buschmann, zegt het niet eens te zijn met zijn collega van Binnenlandse Zaken over een nieuwe wet die de politie meer bevoegdheden moet geven. "Als dit tot een serieus voorstel zou komen, zou dat voorstel het niet halen in het kabinet, noch in het parlement", aldus Buschmann op X.

Woensdag kwam naar buiten dat minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, een wetsvoorstel lijkt te maken waarmee de federale recherchedienst Bundeskriminalamt heimelijk woningen mag doorzoeken als er een "concrete dreiging van een terroristische aanval" is. Het zou alleen mogelijk worden met toestemming van de rechter en uitsluitend om een dreiging af te wenden, zonder een strafrechtelijk onderzoek in de weg te zitten. De wet geeft ook meer bevoegdheden om beeldmateriaal te onderzoeken, onder meer met kunstmatige intelligentie.

"Er komen geen bevoegdheden om heimelijk in woningen te snuffelen. Gezien de grondwet doen we zoiets niet. Dat zou absolute breuk met een taboe zijn", schrijft Buschmann, die er ook een interview over gaf aan Bild.