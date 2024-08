Megabrand Griekenland mogelijk door loshangende stroomkabel

ATHENE (ANP/RTR) - De Griekse autoriteiten vermoeden dat de ernstigste natuurbrand van dit jaar is veroorzaakt door een elektriciteitskabel. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek tegen persbureau Reuters. De brand brak op 11 augustus uit bij de plaats Varnavas en verwoestte een gebied dat in omvang vergelijkbaar is met de Franse hoofdstad Parijs.

Onderzoekers hebben inmiddels gesproken met inwoners van Varnavas, dat op enkele tientallen kilometers van Athene ligt. Een 76-jarige man vertelde over een loshangende elektriciteitskabel die provisorisch was vastgemaakt. Dat wordt volgens de bron gezien als vermoedelijke oorzaak van de brand. De autoriteiten zouden ook nog rekening houden met een ander scenario: brandstichting.

Griekenland wordt in zomers regelmatig opgeschrikt door natuurbranden. Daar zijn er vorig jaar duizenden van gemeld. Als oorzaken worden onder meer kortsluiting, brandstichting en natuurlijke fenomenen genoemd. Het risico dat ernstige branden uitbreken groeit, doordat het weer door klimaatverandering heter en droger wordt. Zo heeft het land de warmste winter achter de rug sinds daar gegevens over worden bijgehouden.