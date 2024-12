Duitse minister wil grenscontroles verlengen tot na maart 2025

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser wil de grenscontroles, die haar land sinds september uitvoert, ook na maart 2025 voortzetten. Faeser zei dat verlenging nodig is "totdat de bescherming van de buitengrenzen van de EU duidelijk is versterkt". De maatregel geldt per zes maanden, maar kan worden verlengd.

De controles zijn volgens de minister succesvol. "Onze uitgebreide maatregelen om illegale migratie te beperken en mensensmokkel te bestrijden werken", aldus Faeser tegen de krant Augsburger Allgemeine.

Met de controles aan de grenzen met Nederland, Luxemburg, België, Frankrijk en Denemarken hoopt Duitsland het aantal mensen dat het land binnenkomt zonder geldig visum scherp terug te dringen. In de eerste twee maanden na invoering van de grensbewaking zijn 394 illegale grensoversteken vanuit Nederland geregistreerd, meldt de landelijke politie. 205 mensen zijn teruggestuurd.

Duitsland controleert aan de grens met Oostenrijk sinds 2015. De grenzen met Polen, Tsjechië en Zwitserland worden sinds ruim een jaar gecontroleerd.