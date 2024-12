Gasprijs bereikt hoogste niveau van dit jaar na leveringszorgen

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs heeft maandag het hoogste niveau van dit jaar bereikt. De overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne over de gaslevering aan Europa eindigt dit jaar. Dat leidt tot zorgen over de leveringen van Russisch gas via Oekraïne. Ook dalen de gasvoorraden nu sneller dan gebruikelijk.

De prijs voor gas voor levering in januari steeg maandag op de gasbeurs in Amsterdam tot 2,5 procent en noteerde kort hoger dan 48,80 euro per megawattuur. Daarmee is het vorige jaarrecord van eind november overtroffen. Even later zakte de gasprijs weer wat terug naar ruim 47,00 euro per megawattuur.