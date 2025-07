Duitse politie arresteert verdachte van voorbereiden aanslag

ESSEN (ANP/DPA) - In Noordrijn-Westfalen heeft de politie woensdag een man opgepakt en meerdere huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar de voorbereiding van een islamitische terreuraanslag. Gelijktijdig werden invallen gedaan op zes locaties in Essen, Dortmund, Düsseldorf en Soest, maakten het OM en de politie bekend.

De opgepakte verdachte is een 27-jarige Bosniër. "We geloven dat hij fraude heeft gepleegd en van plan was om het geld dat hij daarmee heeft verkregen te gebruiken om een aanslag te organiseren", laat een woordvoerder van het OM in Düsseldorf weten. De politie onderzoekt ook anderen die vermoedelijk bij de fraude betrokken waren.

De politie en het OM gaven verder geen details over de mogelijke aanslag, zoals waar en hoe die zou moeten worden uitgevoerd.