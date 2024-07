Duitse politie verwacht recorddrukte bij Nederlandse fanwalk

DORTMUND (ANP) - Dortmund maakt zich op voor de grootste fanwalk tot nu toe. De politie in die stad denkt dat de Oranjefans vandaag een record gaan vestigen met hun mars. "En de fanwalk zal wat tijd vergen, omdat zij niet altijd rechtdoor lopen", zegt een woordvoerder tegen ANP. "Ze springen van links naar rechts en dwars door de straten, dus Oranjesupporters maken meer meters."

Eerder in het toernooi waren er 50.000 Albanezen in de stad, al liepen die niet allemaal mee in de fanwalk. Aan een mars voor het Duitse elftal namen 25.000 mensen deel.

De KNVB verwacht woensdag 75.000 Oranjefans in Dortmund. Dat zijn er meer dan bij eerdere wedstrijden. Hoe veel van hen deelnemen aan de wandeltocht door de stad, is volgens de bond nog niet te zeggen.