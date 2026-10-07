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Duitse politie zoekt met drones naar mogelijke poema bij München

Samenleving
door anp
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MÜNCHEN (ANP/DPA) - In Duitsland is een grote zoekactie opgezet na de waarneming van wat mogelijk een poema is. De politie zet in de buurt van München patrouillewagens, een helikopter en drones in om de roofkat te vinden.
De mogelijk vrij loslopende poema werd gespot en gefilmd door een burger in de gemeente Oberding, dicht bij de luchthaven van München. Op basis daarvan hebben de autoriteiten geconcludeerd dat het om een poema zou kunnen gaan.
Inwoners worden daarom opgeroepen voorzichtig te zijn en bijvoorbeeld geen honden vrij te laten rondlopen. "En laat uw kinderen niet zonder toezicht spelen", aldus de autoriteiten. Het is niet duidelijk waar het dier vandaan zou kunnen komen. Er zijn voor zover bekend geen circussen met roofkatten in de buurt.
Drie jaar geleden was Duitsland in de ban van een leeuw die in de buurt van Berlijn zou zijn gezien. Inwoners van het gebied werd aangeraden om binnen te blijven, maar uiteindelijk werd geconcludeerd dat het waarschijnlijk om een wild zwijn ging.
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