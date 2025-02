Duitse regeringsleider: Oekraïne geen vredesakkoord opdringen

BERLIJN (ANP) - De Duitse regeringsleider Olaf Scholz heeft gewaarschuwd dat de Verenigde Staten en Rusland niet zonder inmenging van andere landen mogen beslissen over Oekraïne en Europa. Volgens de bondskanselier zal Duitsland nooit een "gedicteerde vrede" steunen. Evenmin zal de Duitse regering instemmen met een oplossing die leidt tot een "ontkoppeling van Europese en Amerikaanse veiligheid".

Hij erkende echter dat de koerswijziging van Washington over Oekraïne inspanningen in Duitsland vereist, in de vorm van hogere defensie-uitgaven: "We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in Duitsland nooit meer oorlog is. Want het gaat deze dagen over oorlog en vrede in Europa."

De vrede in Oekraïne moet duurzaam zijn en de soevereiniteit van het land garanderen, benadrukte de bondskanselier. Hij drong erop aan dat de VS zich blijven inzetten voor de veiligheid van de Europese NAVO-partners.