Bronzen medaille Van Belle op afvalkoers bij EK baanwielrennen

HEUSDEN-ZOLDER (ANP) - Lisa van Belle heeft brons gepakt op de afvalkoers bij de EK baanwielrennen in het Belgische Heusden-Zolder. De 21-jarige Zoetermeerse hield knap stand in een veld van twintig rensters, waarin telkens de achterste renster afviel in een sprintronde. Ze kon alleen niet op tegen de Ierse Lara Gillespie, die het goud won, en de Belgische Helene Hesters (zilver).

Van Belle verraste vorig jaar op de Olympische Spelen van Parijs met brons op de koppelkoers met Maike van der Duin. De Belgische titelverdedigster Lotte Kopecky ontbrak.