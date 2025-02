Duitse regeringsleider Scholz: verdachte München moet land uit

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse regeringsleider Olaf Scholz vindt dat de verdachte van de mogelijke aanslag in München, een Afghaanse asielzoeker, het land moet worden uitgezet. De bondskanselier zei dit in een eerste reactie op het incident. De verdachte reed in op een groep demonstranten in de Zuid-Duitse stad. Daarbij vielen tientallen gewonden.

"Wat er is gebeurd is verschrikkelijk", aldus Scholz. De mogelijke dader kan "geen enkele genade" verwachten. "Hij moet worden gestraft en het land verlaten."

De opmerkingen van Scholz komen tien dagen voor de parlementsverkiezingen. In de verkiezingscampagne spelen illegale immigratie en verzuimde uitzettingen van afgewezen asielzoekers een hoofdrol.