OM eist levenslang voor dubbele moord Weiteveen

ASSEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Assen een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 51-jarige Richard K., voor de dubbele moord in het Drentse Weiteveen op 16 januari vorig jaar. K. schoot de 44-jarige Ineke dood in haar auto. Kort daarna maakte hij met veel geweld een eind aan het leven van haar 38-jarige partner Sam, in en bij hun huis aan de Bargerweg. Volgens de officier van justitie zijn de moorden "niks meer dan een planmatige afrekening" en "een slachtpartij" geweest.