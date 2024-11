Duitse sociaaldemocraten benoemen Scholz tot kanselierskandidaat

BERLIJN (ANP/DPA) - Na een lange periode van onduidelijkheid heeft de Duitse centrumlinkse partij SPD de knoop doorgehakt. Bondskanselier Olaf Scholz wordt hun topkandidaat bij de vervroegde verkiezingen, ondanks weerstand van veel sociaaldemocraten.

De 33-koppige SPD-top droeg regeringsleider Scholz unaniem voor na een taaie discussie. De leden van de partij moeten de kandidatuur van Scholz nog bevestigen op een nationaal congres op 11 januari.

De afgelopen weken voerden SPD-politici en partijfunctionarissen een intens publiek debat over de politieke toekomst van de kanselier, die leiding heeft gegeven aan een verdeelde coalitieregering. In de peilingen doet hij het slecht. Er gingen stemmen op hem te vervangen door SPD-minister van Defensie Boris Pistorius, die veel populairder is. Pistorius liet onlangs weten niet beschikbaar te zijn.