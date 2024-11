OM: gezondheidssituatie pleegmeisje stabiel

ROTTERDAM (ANP) - De medische toestand van het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond raakte, omdat ze mishandeld zou zijn door haar pleegouders, is stabiel. "Er zijn hele kleine ontwikkelingen, ze maakt letterlijk en figuurlijk kleine stappen", zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Rotterdam. "Dit laat onverlet dat ze voor de rest van haar leven aangewezen zal zijn op intensieve zorg."

Het meisje had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma. Toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht woog ze nog maar 20 kilo, zei de officier op de vorige zitting in september. Sinds 23 juli is het meisje weer bij bewustzijn, zei de officier destijds.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee pleegouders ervan dat ze het meisje wilden doden door haar van de trap te duwen. Ook zouden ze haar hebben opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden. Ze zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden en haar mond zou zijn afgeplakt met tape.

De twee verdachten zijn maandag niet aanwezig in de rechtbank.