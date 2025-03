Duitse sociaaldemocraten houden Hamburg in handen

HAMBURG (ANP) - Een week na een historisch dieptepunt bij de Duitse nationale verkiezingen hebben de sociaaldemocraten (SPD) van interim-kanselier Olaf Scholz een regionale verkiezing in de noordelijke stad Hamburg gewonnen. Een eerste prognose van kiesfunctionarissen zette de SPD bovenaan met 33,7 procent, gevolgd door de conservatieve christendemocraten (CDU) met 20,3 procent en de Groenen met 17,9 procent. In 2020 behaalde de SPD in Hamburg nog 39,2 procent.

Scholz, die zelf ooit burgemeester van Hamburg was, feliciteerde de zittende burgemeester Peter Tschentscher op sociale media en zei dat Hamburg in "goede handen" blijft. De uitkomst lijkt een nieuwe centrumlinkse coalitie tussen de SPD en de Groenen mogelijk te maken. Hamburg is een van de drie stadstaten van Duitsland, naast Berlijn en Bremen.

De SPD behaalde vorige week het slechtste resultaat in 138 jaar bij de federale verkiezingen. Met slechts 16 procent van de stemmen eindigde de partij van Scholz achter het conservatieve blok CDU/CSU en de radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD).