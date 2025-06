Duitse sociaaldemocraten willen AfD verbieden

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse sociaaldemocratische SPD wil dat de regering voorbereidingen treft voor een verbod op de partij Alternative für Deutschland (AfD). De SPD-leden stemden op de partijconferentie voor een motie om de AfD te verbieden, nadat de Duitse inlichtingendiensten die partij begin mei hadden bestempeld als een rechtsextremistische organisatie.

"Op het moment dat de binnenlandse inlichtingendiensten bevestigen dat dit een extreemrechtse partij is, is er geen ruimte meer voor tactische spelletjes", zei co-partijvoorzitter Lars Klingbeil. Hij zit momenteel als minister van Financiën en vicekanselier in het kabinet. Klingbeil wil dat alle instanties die daartoe bevoegd zijn nu bepalen dat de AfD een ongrondwettelijke partij is.

De AfD staat bekend om haar anti-immigratiestandpunten en is omstreden. Andere partijen willen er niet mee samenwerken, maar bij de laatste verkiezingen werd de partij de tweede van Duitsland. Groter dus dan de SPD van oud-bondskanselier Olaf Scholz.