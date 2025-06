Ook België zet zich schrap voor hete dagen

BRUSSEL (ANP) - België maakt zich op voor hoge temperaturen in de komende dagen. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) meldt dat aan het begin van de week bijzonder warme lucht uit het zuiden wordt verwacht. De temperatuur gaat dan steeds verder oplopen.

Het KMI meldt dat het maandag op veel plaatsen rond de 32 graden wordt. "Dinsdag verwachten we maxima rond of boven 35 graden op veel plaatsen in het westen en het centrum van het land. Woensdag kunnen de maxima rond 36 of 37 graden schommelen in het centrum en het oosten."

Ook Nederland zet zich schrap voor hoge temperaturen. Daar wordt maandagochtend het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land. Het lijkt vooral op dinsdag en woensdag erg heet te worden, met temperaturen ruim boven de dertig graden.

Ook buurland Duitsland wordt dan geplaagd door hitte. Daar wordt plaatselijk rekening gehouden met temperaturen van 39 graden op woensdag, berichten Duitse media.