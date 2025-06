Van den Goorbergh en Veijer in de punten in Moto2 bij TT Assen

ASSEN (ANP) - Zonta van den Goorbergh en Collin Veijer hebben bij de TT van Assen punten gescoord in het wereldkampioenschap. Van den Goorbergh kwam als twaalfde over de finish, Veijer eindigde als veertiende, goed voor respectievelijk 4 en 2 punten.

De Braziliaan Diogo Moreira won de race op het hete asfalt in Drenthe, waar de TT zijn honderdjarige bestaan viert. Hij drukte zijn wiel net iets eerder over de meet dan de Spanjaard Arón Canet, die bijna de hele wedstrijd op kop had gereden. Voor Moreira was het zijn eerste GP-zege.