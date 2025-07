Duitse 'sprookjeskastelen' toegevoegd aan VN-werelderfgoedlijst

PARIJS (ANP/AFP/DPA) - De VN-organisatie UNESCO heeft de zogenoemde sprookjeskastelen van de Beierse koning Ludwig II op de werelderfgoedlijst geplaatst. Het gaat om de kastelen Neuschwanstein, Herrenchiemsee en Linderhof, en het koninklijk huis op de Schachenberg in Beieren.

De kastelen, in het zuiden van Duitsland, werden in de tweede helft van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van koning Ludwig II (1845-1886) om middeleeuwse romantiek en fantasie op te roepen. Vorig jaar trokken ze ruim 1,7 miljoen bezoekers.

Ook de megalieten van Carnac en de oevers van Morbihan, een uitgestrekt gebied in West-Frankrijk waar veel menhirs staan, zijn toegevoegd aan de werelderfgoedlijst. Menhirs zijn grote staande stenen die in de Late Steentijd door mensen in de grond zijn geplaatst.

Vrijdag werd bekend dat de zogeheten 'killing fields', de Cambodjaanse executieplaatsen die het Rode Khmer-regime vijftig jaar geleden gebruikte om genocide te plegen, eveneens zijn toegevoegd aan de lijst.