Merel en Laura Smulders pakken zilver en brons op EK BMX

VALMIERA (ANP) - Merel en Laura Smulders zijn respectievelijk tweede en derde geworden bij het EK BMX in Valmiera in Letland. De twee zussen uit Nijmegen moesten in de finale de Europese titel laten aan Bethany Shriever uit Groot-Brittannië.

De Britse nam meteen afstand na de start. Achter haar reed Merel Smulders naar zilver en passeerde Laura Smulders, viervoudig Europees kampioene, de Franse renster Axelle Étienne om alsnog het brons te pakken. Judy Baauw eindigde als zesde en Indy Scheepers als zevende.

Jaymio Brink greep naast een EK-medaille. De 21-jarige BMX'er eindigde als vijfde in de finale, waar het podium geheel Frans was. Mathis Ragot Richard won het goud voor zijn landgenoten Arthur Pilard en Sylvain André