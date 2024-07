Duitsland en Frankrijk hekelen Israëlische aanvallen op scholen

PARIJS/BERLIJN (ANP/RTR/AFP) - De regeringen van Frankrijk en Duitsland vinden het "onaanvaardbaar" dat Israël meerdere keren scholen heeft aangevallen in Gaza. Beide landen zeggen dat opgehelderd moet worden wat er is gebeurd. Bij de meest recente aanval van dinsdag kwamen volgens de autoriteiten in Gaza 29 mensen om.

"Frankrijk spreekt zijn ernstige zorgen uit over berichten dat er meerdere Israëlische luchtaanvallen zijn geweest op scholen die onderdak bieden aan mensen die in Gaza op de vlucht zijn", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs. "Het is onaanvaardbaar dat scholen, die onderdak moeten bieden aan burgers die noodgedwongen hun huizen hebben moeten ontvluchten voor de gevechten, doelwit worden."

Eerder op de ochtend liet Duitsland zich in vergelijkbare bewoordingen uit. "Dat mensen die onderdak zoeken in scholen worden gedood is onaanvaardbaar. Burgers, zeker kinderen, mogen niet tussen twee vuren komen te zitten. De herhaaldelijke aanvallen op scholen door het Israëlische leger moeten stoppen en er moet snel een onderzoek komen."

De Israëlische krijgsmacht zegt te onderzoeken of bij de raketaanval van dinsdag burgers zijn omgekomen. De aanval zou gericht geweest zijn op een Hamasstrijder.