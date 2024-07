Kyiv vertelt Hongaren: geen vrede op basis van Russische ideeën

KYIV (ANP) - De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft na de zelfverklaarde vredesmissie van de Hongaarse premier Viktor Orbán nog eens duidelijk gemaakt aan Boedapest hoe de vrede in Kyivs ogen tot stand zou moeten komen. Koeleba zegt op X te hebben gesproken met zijn Hongaarse collega Péter Szijjártó en hem te hebben verteld dat "vredesplannen niet gebaseerd kunnen zijn op Ruslands ideeën".

Orbán ging vorige week zowel langs in Kyiv als in Moskou, en later ook nog in Beijing. Vooral zijn ontmoeting met Vladimir Poetin kwam Orbán op veel kritiek te staan uit Oekraïne en het Westen.

Koeleba heeft Szijjártó geïnformeerd over de situatie aan de frontlinie en de voorbereidingen voor een tweede vredestop. Ook wees hij op de Russische aanval op een kinderziekenhuis afgelopen weekend. Dat toont volgens hem "nog maar eens aan dat het tegemoetkomen aan Poetin geen resultaat oplevert, omdat hij oorlog blijft zoeken, en we moeten hem er gezamenlijk toe dwingen een rechtvaardige en duurzame vrede te accepteren".