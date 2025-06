Duitsland haalt met vlucht vanuit Jordanië burgers uit Israël op

BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken biedt Duitsers die Israël willen verlaten een vlucht aan vanaf de Jordaanse hoofdstad Amman. Die zal woensdag vertrekken, zegt een woordvoerder van het ministerie. Door het sluiten van het luchtruim boven Israël voor de burgerluchtvaart zijn directe vluchten van en naar dat land niet mogelijk.

Volgens de zegsman zijn Duitsers die zich bij het ministerie hebben geregistreerd op de hoogte gesteld van de vlucht. Op die crisislijst stonden maandag zo'n 4000 mensen, maar dat aantal neemt mogelijk nog toe. Daarnaast staan bijna 1000 Duitsers in Iran bij het ministerie geregistreerd. Of er ook voor hen iets wordt geregeld, is niet bekend.

Polen en Tsjechië zijn al begonnen hun burgers in Israël op te halen. Het Israëlische ministerie van Transport wil op zijn beurt de komende dagen beginnen met het repatriëren van Israëliërs die in het buitenland zijn gestrand. Volgens The Jerusalem Post gaat het om bijna 150.000 Israëliërs.