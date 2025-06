Justitie: verdachte schutter Minnesota wilde meer politici doden

MINNEAPOLIS (ANP) - Vance Boelter, die ervan verdacht wordt twee Democratische politici en hun partners te hebben neergeschoten in hun woningen, bezocht ook nog de huizen van twee andere politici. Hij had "de intentie om hen te vermoorden", zei procureur Joe Thompson tijdens een persconferentie. Boelter was in het bezit van een lijst met daarop de namen van 45 functionarissen, maar een duidelijk motief ontbreekt nog.

Boelter wordt ervan beschuldigd zaterdag de Democraat Melissa Hortman en haar man te hebben gedood in Minneapolis in de staat Minnesota. Ook zou hij de Democratische politicus John Hoffman en zijn vrouw hebben neergeschoten. Zij overleefden de aanslag. Boelter was verkleed als politieagent toen hij de misdaden pleegde.

"Het is duidelijk dat hij de aanvallen voor langere tijd plande", zei Thompson. Via internet zocht hij naar de adressen en namen van familieleden van zijn slachtoffers. Volgens Thompson had Boelter notitieboeken vol met plannen, maar blijkt er geen duidelijk motief uit zijn notities.