Duitsland looft miljoen uit voor gouden tip stroomuitval Berlijn

BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland looft 1 miljoen euro uit voor de gouden tip rond de brandstichting die begin januari leidde tot grootschalige en langdurige stroomuitval in Berlijn. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. De kabelsabotage werd opgeëist door de links-extremistische Vulkangruppe. Tot nu toe is nog niet vastgesteld wie achter de aanslag zit.

Door de brand in een brug met stroomkabels over het Teltowkanaal kwamen ruim 45.000 woningen en zo'n 2200 bedrijven zonder stroom te zitten. Het duurde dagen voordat de stroomvoorziening via tijdelijke bekabeling weer was hersteld.

Het Duitse OM heeft een onderzoek ingesteld naar het voorval. Het ging om de langste stroomuitval in Berlijn sinds de Tweede Wereldoorlog.