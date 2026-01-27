ECONOMIE
Topmannen Duitse autobouwers positief over handelsdeal EU-India

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:55
BERLIJN (ANP/RTR) - De topmannen van de Duitse autobouwers Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz hebben positief gereageerd op het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en India. In het dinsdag gesloten verdrag zijn onder andere afspraken gemaakt dat de importtarieven op Europese auto's van 110 procent naar 10 procent dalen.
"We zien potentieel in India voor Volkswagen en zullen dit akkoord nauwkeurig bestuderen", reageert Volkswagen-topman Oliver Blume. Blume zegt elk initiatief voor handelsakkoorden met regio's over de hele wereld te steunen.
Ook de topman van Mercedes, Ola Källenius, is voor een handelsakkoord. "Elke stap richting het openen van markten en het versterken van handel is positief voor Duitsland." De topman van BMW, Oliver Zipse, wijst eveneens op de waarde van een verdrag voor Duitsland. "Voor Duitsland als exportland is dit van groot belang."
De importtarieven gaan naar beneden, maar er blijft wel een importquotum van 250.000 auto's van kracht. Daarboven zal een ander tarief gelden.
