Tienduizend mensen Filipijnen geëvacueerd vanwege tyfoon Ragasa

Manila (ANP/AFP) - In het noorden van de Filipijnen zijn meer dan tienduizend mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Ragasa. Het gaat om een zogenoemde supertyfoon die maandagochtend Nederlandse tijd aan land komt op de Babuyaneilanden. Autoriteiten houden rekening met zware regenval en stormachtige windstoten tot 265 kilometer per uur.

Scholen en overheidsgebouwen in 29 Filipijnse provincies zijn dicht, ook in de buurt van hoofdstad Manila.

Na de Filipijnen trekt de tyfoon richting het zuiden van China en Hongkong. Het vliegveld van Hongkong blijft dinsdag en woensdag uit voorzorg gesloten vanwege de verwachte overlast. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific denkt meer dan vijfhonderd vluchten te moeten annuleren.

Het noodweer komt een dag na een grote demonstratie in de Filipijnen. Tienduizenden mensen protesteerden zondag tegen overheidscorruptie. De demonstranten zijn boos omdat er miljoenen dollars zouden worden uitgegeven aan nepprojecten voor het bestrijden van overstromingen.