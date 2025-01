Duitsland over Trump: grenzen niet wijzigen met geweld

BERLIJN (ANP/AFP) - Duitsland houdt vast aan het principe dat landsgrenzen niet met geweld worden gewijzigd, Dat zei een regeringswoordvoerder in reactie op uitspraken van Donald Trump. De aanstaande Amerikaanse president weigerde dinsdag militaire maatregelen uit te sluiten om het Panamakanaal of Groenland in handen te krijgen.

De woordvoerder wilde niet ingaan op de vraag of de Duitse regering de dreigementen van Trump tegen NAVO-bondgenoten Denemarken en Canada serieus neemt. "Ik wil geen oordeel vellen" over deze uitspraken, zei hij. De zegsman voegde er alleen aan toe dat de Duitse regering er "kennis van had genomen".

Zowel Groenland als Panama reageert afwijzend op Trumps uitbreidingsplannen, net als de Canadese regering op Trumps interesse in Canada. Trump zei dat het buurland de 51e staat van de Verenigde Staten kan worden. Hij deelde op zijn platform Truth Social een kaart waarop Canada dezelfde kleur heeft als zijn land met daaroverheen de landsnaam Verenigde Staten.