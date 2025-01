Europese Commissie neemt nog geen stappen tegen Meta

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt nog geen maatregelen tegen Meta dat gaat stoppen met het gebruik van factcheckers in de Verenigde Staten. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag gezegd. De Commissie geeft geen specifiek commentaar op "iets dat in de VS gebeurt", zei de woordvoerder. Pas als Meta ook in de Europese Unie met factcheckers wil stoppen, komt de Europese Commissie in beeld.

Mocht het bedrijf van Mark Zuckerberg dat ook in de EU willen gaan doen, dan moet Meta eerst een risicoanalyse maken en naar de Europese Commissie sturen. De veranderingen moeten dan voldoen aan de EU-regels voor internetplatforms, zoals die zijn vastgelegd in de wet inzake digitale diensten (DSA), benadrukt de woordvoerder van de Europese Commissie.

"Het werk van factcheckers in de EU is gebaseerd op hoge ethische en professionele standaarden die hun onafhankelijkheid garanderen", zei hij. In de DSA staat dat werken met "onafhankelijke factcheckers wordt beschouwd als een effectieve manier om systeemrisico's die voortvloeien uit zeer grote onlineplatformdiensten te beperken." De woordvoerder noemde daarbij risico's van desinformatie en risico's bij verkiezingsprocessen.

Hoogte eventuele boete

Op het moment dat Meta de EU-wetgeving zou overtreden, kan de Europese Commissie in laatste instantie een boete opleggen die kan oplopen tot 6 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf.

Meta Platforms heeft nu geen plannen om ook in de Europese Unie te stoppen met feitencontroles op socialemediaberichten, zo heeft het bedrijf woensdag laten weten.